Генерал-майор СБУ рассказал о деталях покушения на Геращенко

Об этом поведал генерал-майор СБУ, заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун. Напомним, что недавно ведомство предотвратило убийство народного депутата Антона Геращенко.

По словам правоохранителя, преступление тщательно планировалось, исполнителями должны были стать два гражданина. Ягун отметил, что они были родом из Украины, однако отбывали срок за злодеяния в российских тюрьмах.

Страж порядка также добавил, что нередким явлением в Украине является списывание всех «грехов» на Россию, однако этот случай доказывает обратное. В нашем государстве есть внутренний враг, который всячески пытается дестабилизировать спокойствие в державе.

Антон Геращенко был спасен усилиями сотрудников СБУ, которые вовремя среагировали, проанализировали и отследили маршрут и план вышеупомянутых террористов.

Есть также версия, что нардеп мог отправиться на тот свет практически таким же способом, каким убрали известного журналиста Павла Шеремета летом 2016-го, подорвав его автомобиль.

Виктор Ягун утверждает, что на этот раз преступники действовали куда "топорнее", не пытаясь прибегнуть ко всяческим уловкам и ухищрениям.

О том, кому могла быть выгодна ликвидация Геращенко, а также о других скандальных расследованиях СБУ вы узнаете в эфире программы "Акцент" на телеканале "Первый Деловой".