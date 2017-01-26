08:15 26.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Администрация Трампа планирует сократить финансирование ООН

Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект указа о сокращении финансирования некоторых агентств Организации объединенных наций (ООН) и других международных организаций, которые не соответствуют разработанным критериям. 
 

Администрация Трампа планирует сократить финансирование ООН

Об этом сообщает The New York Times.

Как отмечается, США намерены отказаться финансировать агентства ООН и другие международные организации, предоставившие статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины.

"Если документ будет утвержден, то финансирования лишатся организации и программы, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР", - говорится в сообщении.

Кроме того, авторы призвали прекратить финансирование организаций, "которые контролируются или находятся под значительным влиянием государств, спонсирующих терроризм" или обвиняются в систематическом нарушении прав человека.

В свою очередь, объем финансирования международных организаций со стороны США может сократиться на 40%.

Добавим, что другой проект указа, разработанный администрацией Трампа, предписывает пересмотреть все действующие и будущие договоры, заключенные с несколькими государствами.

В часности, предлагается выход из соглашений, "напрямую не связанных с национальной безопасностью, экстрадицией или мировой торговлей".

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что строительства стены на границе с Мексикой начнется 25 января 2017 года.


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