Администрация Трампа планирует сократить финансирование ООН

Администрация президента США Дональда Трампа разработала проект указа о сокращении финансирования некоторых агентств Организации объединенных наций (ООН) и других международных организаций, которые не соответствуют разработанным критериям.
Об этом сообщает The New York Times.
Как отмечается, США намерены отказаться финансировать агентства ООН и другие международные организации, предоставившие статус полноправного члена Палестинской национальной администрации и Организации освобождения Палестины.
"Если документ будет утвержден, то финансирования лишатся организации и программы, направленные на невыполнение санкций в отношении Ирана и КНДР", - говорится в сообщении.
Кроме того, авторы призвали прекратить финансирование организаций, "которые контролируются или находятся под значительным влиянием государств, спонсирующих терроризм" или обвиняются в систематическом нарушении прав человека.
В свою очередь, объем финансирования международных организаций со стороны США может сократиться на 40%.
Добавим, что другой проект указа, разработанный администрацией Трампа, предписывает пересмотреть все действующие и будущие договоры, заключенные с несколькими государствами.
В часности, предлагается выход из соглашений, "напрямую не связанных с национальной безопасностью, экстрадицией или мировой торговлей".
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что строительства стены на границе с Мексикой начнется 25 января 2017 года.