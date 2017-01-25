23:32 25.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина требует срочно освободить Сущенко

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест против решения Лефортовского суда Москвы о продлении срока ареста для украинского журналиста Романа Сущенко.

Украина требует срочно освободить Сущенко

Украина требует немедленно освободить украинского журналиста. Об этом в среду, 25 января, заявила спикер МИДа Марьяна Беца.

По ее словам, Украина высказывает протест в связи с решением московского суда, который продлил арест Романа Сущенко еще на три месяца по фактически по сфабрикованному обвинению. Это политический процесс и политическое дело и это говорит о политической заангажированности судебной системы России и о продолжении психологического давления на гражданина Украины, - подчеркнула спикер украинского внешнеполитического ведомства.

В связи с чем, Украина требует от российских властей освобождения украинского журналиста Сущенко и немедленного прекращения произвола в отношении украинских граждан, - говорится в заявление МИДа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду Лефортовский суд Москвы санкционировал продление ареста украинского журналиста Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже, до конца апреля.


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