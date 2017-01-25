22:35 25.01.2017 | Политика | Новости
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Радев назначил техническое правительство

Президент Болгарии Румен Радев в среду, 25 января, назначил техническое правительство.

Радев назначил техническое правительство

Такое Кабинет министров будет управлять страной в ближайшие месяцы. Как сообщают местные СМИ, которые цитируют слова президента, техническое правительство приступит к работе в пятницу.

Раден также отметил, что министерство иностранных дел Болгарии возглавит бывший посол страны в Германии Ради Найденов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Болгарии Румен Радев распустил парламент. Глава государства в среду утром подписал указ, согласно которому парламент страны действует до 27 января. Как сказано на сайте администрации главы государства, Радев постановил провести досрочные парламентские выборы 26 марта 2017 года.


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