Радев назначил техническое правительство

Такое Кабинет министров будет управлять страной в ближайшие месяцы. Как сообщают местные СМИ, которые цитируют слова президента, техническое правительство приступит к работе в пятницу.

Раден также отметил, что министерство иностранных дел Болгарии возглавит бывший посол страны в Германии Ради Найденов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Болгарии Румен Радев распустил парламент. Глава государства в среду утром подписал указ, согласно которому парламент страны действует до 27 января. Как сказано на сайте администрации главы государства, Радев постановил провести досрочные парламентские выборы 26 марта 2017 года.