Путин пытается подорвать доверие и разъединить Евросоюз, - Порошенко

Такое мнение высказал в среду, 25 января, в интервью финским СМИ, президент Украины Петр Порошенко. По его словам, страны Европейского союза имеют преимущества от членства в этом объединении и только Россия стремится разъединить его.

При этом глава украинского государства выразил обеспокоенность ситуацией, которая сейчас сложилась в Евросоюзе, подчеркнув, что для Путин распад Советского Союза был величайшей трагедией 90-х годов, добавив, что для него трагедией был бы коллапс Евросоюза.

При этом Порошенко назвал главной задачей на поддержку Украины обеспечения единства, заверив, что Финляндия в этой ситуации играет чрезвычайно важную роль, потому что финское правительство, парламент, президент и народ едины в вопросах ценностей вместе с другими членами ЕС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Евросоюз дополнительно выделит 800 тысяч евро оперативной стратегической группе East StratCom Task Force для противодействия попыткам России повлиять на выборы в Европе.