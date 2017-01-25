Безвизовый режим с Украиной может быть введен в мае, - Рикард Йозвяк

Поправки к тексту о механизме приостановления визового режима планируется внести вначале февраля. Об этом в своем Twitter в среду, 25 января, написал корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его словам, после этого Европейский парламент сможет проголосовать за безвизовый режим для украинцев. Это может произойти уже 13-16 февраля. Немного позже за это может проголосовать Евросовет, - пояснил журналист, добавив, что это означает, что сама либерализация визового режима для жителей Грузии может состояться в марте, а для Украины – в мае.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко в среду, 25 января, по телефону переговорил с новоизбранным президентом Европейского Парламента Антонио Таяни.