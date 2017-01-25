00:30 25.01.2017 | Политика | Новости
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Бельгия отказалась отменять санкции против России

Федеральный парламент Бельгии отклонил предложение отметить санкции против России.

Бельгия отказалась отменять санкции против России

Практически единогласно депутаты отвергли проект резолюции об инициации отмены введенных Европейским Союзом экономических санкций против России. Как пояснил журналистам автор документа, оппозиционный депутат Альдо Каркасси, соответствующее решение приняла Комиссия по иностранным делам палаты представителей.

По его словам, во вторник, 25 января, состоялись дебаты. Проект резолюции отвергнут почти единогласно, - заявил он, напомнив, что эта резолюция "призывает правительство Бельгии поставить на уровне властей Евросоюза вопрос о снятии экономических санкций с России".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Финляндия Саули Ниинистё сегодня заявил, что его страна готова оказать помощь в реализации Минских соглашений.


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