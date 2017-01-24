Введение безвизового режима с Украиной в ЕК ожидают в течение трех месяцев, - Арьев

Об этом во вторник, на своей страничке в Facebook глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев. Он пояснил, что об этом ему сказал еврокомиссар Йоханнес Хан, который подтвердил выполнение всех требований Европейского союза Украиной и Грузией.

По поводу ратификации Соглашения об ассоциации он выразил надежду, что все будет хорошо, однако никакой конкретики не называл, - пояснил Арьев, добавив, что за последние полгода внутри ЕС накрутилось гораздо больше проблем, чем мы представляли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины Владимир Арьев переизбран главой комитета по вопросам культуры, науки, образования и средств массовой информации.