Украинские общины получат от Швеции 800 тыс. евро на центры админуслуг

Отметим, что представители 14 общин Украины подписали меморандумы о сотрудничестве с компанией SKL International, реализующий начальную фазу проекта U-LEAD component 2 "Создание центров предоставления административных услуг и повышения осведомленности населения о местном самоуправлении".

"Мы надеемся, что наша поддержка Украины на этом поле принесет устойчивые плоды и сотни центров административных услуг, которые мы вместе с нашими украинскими партнерами планируем создать в общинах, что улучшат обслуживание всех заинтересованных сторон", - заявил посол Швеции в Украине Мартин Хагстром.

Кроме того, для оказания такой помощи в этом году будут отобраны еще 10 общин.

"Нам говорят, что результаты децентрализации уже ощущаются. Мы знаем, что уже есть 366 общин и заканчивается избрание глав этих общин. Также важно, что эти общины уже имеют свои бюджеты. Мы надеемся, что в 2017-м больше общин примут участие в процессе объединения", - подчеркнул посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", замминистра по вопросам евроинтеграции Ольга Трофимцева, а также посол Швеции в Украине Мартин Хагстрем договорились о подготовке бизнес форума.