12:25 24.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Финляндия активизируют энергетическое сотрудничество

Украина и Финляндия активизируют сотрудничество в сферах энергоэффективности и энергосбережения. 
 

Украина и Финляндия активизируют энергетическое сотрудничество

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем Twitter.

"Украина и Финляндия активизируют сотрудничество в сферах энергоэффективности, энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии", - сообщил Цеголко.

В свою очередь, Петр Порошенко заявил, что страны уже подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская делегация начала официальный визит в Финляндию
 


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