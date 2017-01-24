Украина и Финляндия активизируют энергетическое сотрудничество

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в своем Twitter.

"Украина и Финляндия активизируют сотрудничество в сферах энергоэффективности, энергосбережения, использования возобновляемых источников энергии", - сообщил Цеголко.

В свою очередь, Петр Порошенко заявил, что страны уже подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская делегация начала официальный визит в Финляндию.

