11:57 24.01.2017 | Политика | Новости
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Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

Президент США Дональд Трамп объявил дату своей инаугурации 20 января Национальным днем патриотизма.

Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

Об этом передает The Washington Post.

Отметим, инаугурационная речь президента США Дональда Трампа содержала множество отсылок к теме патриотизма. Поскольку патриотизм, по мнению президента, поможет справиться с разъединенностью страны.

"Когда вы открываете свое сердце к патриотизму, нет места для предрассудков", - заявил Трамп. 

Также пресс-секретарь Трампа, Шон Спайсер, подчеркнул, что указ об учреждении Национального дня патриотизма был одним из первых, которые Трамп подписал на посту президента США.

"Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма, чтобы укрепить наши связи друг с другом и с нашей страной и обновить обязательства правительства перед людьми", - говорится в указе президента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США сообщили о нападении на Трампа. 


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