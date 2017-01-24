Трамп объявил дату своей инаугурации Национальным днем патриотизма

Об этом передает The Washington Post.

Отметим, инаугурационная речь президента США Дональда Трампа содержала множество отсылок к теме патриотизма. Поскольку патриотизм, по мнению президента, поможет справиться с разъединенностью страны.

"Когда вы открываете свое сердце к патриотизму, нет места для предрассудков", - заявил Трамп.

Также пресс-секретарь Трампа, Шон Спайсер, подчеркнул, что указ об учреждении Национального дня патриотизма был одним из первых, которые Трамп подписал на посту президента США.

"Я, Дональд Трамп, президент США, в силу власти, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов, провозглашаю 20 января 2017 года Национальным днем патриотизма, чтобы укрепить наши связи друг с другом и с нашей страной и обновить обязательства правительства перед людьми", - говорится в указе президента.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в США сообщили о нападении на Трампа.