12:59 24.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко уверен, что кибератаки - это элемент гибридной войны России

Объектами кибератак со стороны России на сегодняшний день являются не только Украина, но и европейские страны, и Соединенные Штаты Америки.

Порошенко уверен, что кибератаки - это элемент гибридной войны России

Все это элемент гибридной войны, которую ведет Россия. Об этом во вторник, 24 января, в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Украина имеет очень сильное киберподразделение, и поэтому может контратаковать. Но Украина – не единственная цель России, все европейские страны и Соединенные Штаты также стали объектами российских кибератак, - подчеркнул глава украинского государства.

Вместе с тем Порошенко отметил, что страны мира должны быть готовы к таким вызовам, потому, что после незаконной аннексии Крыма вся мировая безопасность изменилась. Раньше она базировалась на Уставе ООН, а один из членов ООН нарушает эти законы. Поэтому мы должны придумать новую структуру, новые принципы глобальной безопасности, - заверил президент Украины, добавив, что этот вопрос, кроме прочих, обсуждался на встрече с президентом Ниинистё.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Финляндия активизируют сотрудничество в сферах энергоэффективности и энергосбережения.


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