Порошенко уверен, что кибератаки - это элемент гибридной войны России

Все это элемент гибридной войны, которую ведет Россия. Об этом во вторник, 24 января, в Хельсинки на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, Украина имеет очень сильное киберподразделение, и поэтому может контратаковать. Но Украина – не единственная цель России, все европейские страны и Соединенные Штаты также стали объектами российских кибератак, - подчеркнул глава украинского государства.

Вместе с тем Порошенко отметил, что страны мира должны быть готовы к таким вызовам, потому, что после незаконной аннексии Крыма вся мировая безопасность изменилась. Раньше она базировалась на Уставе ООН, а один из членов ООН нарушает эти законы. Поэтому мы должны придумать новую структуру, новые принципы глобальной безопасности, - заверил президент Украины, добавив, что этот вопрос, кроме прочих, обсуждался на встрече с президентом Ниинистё.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Финляндия активизируют сотрудничество в сферах энергоэффективности и энергосбережения.