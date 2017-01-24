Порошенко призывает Финляндию признать Голодомор геноцидом украинского народа

Глава украинско государства поблагодарил финских парламентариев за твердую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Как сообщает пресс-служба президента Украины, собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе в результате российской агрессии, а Порошенко отметил последовательную поддержку финскими парламентариями сохранения санкций против России.

Вместе с тем Порошенко обратил внимание главы парламента на грубое нарушение прав человека на временно оккупированных Россией украинских территориях, а также призвал помощь Украине в освобождении украинцев из российских тюрем и плена на Донбассе.

При этом глава украинского государства призвал парламент Финляндии признать Голодомор геноцидом украинского народа и выразил надежду, что недавно сформированная в эдускунте межфракционная группа дружбы с Украиной будет способствовать активизации парламентского взаимодействия между нашими государствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президентом Украины Петром Порошенко, заявил президент страны, Саули Ниинистё сегодня заявил, что Финляндия готова оказать помощь в реализации Минских соглашений.