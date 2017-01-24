22:34 24.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ПАСЕ требуют от России освободить Сущенко и Сенцова

Парламентская ассамблея Совета Европы во вторник, 24 января, приняла резолюцию с требованием от Российской Федерации освободить украинских журналистов Романа Сущенко и Николая Семену.

ПАСЕ требуют от России освободить Сущенко и Сенцова

ПАСЕ также требует освободить режиссера Олега Сенцова. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам резолюция "Нападки на журналистов и свобода СМИ в Европе" была подготовлена нашим коллегой Владимиром Арьевым. В документе есть четкое требование к России. Они должны освободить наших ребят, - написала народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины Владимир Арьев переизбран главой комитета по вопросам культуры, науки, образования и средств массовой информации.


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