ПАСЕ требуют от России освободить Сущенко и Сенцова

ПАСЕ также требует освободить режиссера Олега Сенцова. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

По ее словам резолюция "Нападки на журналистов и свобода СМИ в Европе" была подготовлена нашим коллегой Владимиром Арьевым. В документе есть четкое требование к России. Они должны освободить наших ребят, - написала народный депутат.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины Владимир Арьев переизбран главой комитета по вопросам культуры, науки, образования и средств массовой информации.