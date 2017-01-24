Минюст повторно объявил конкурс на должность директора люстрационного департамента

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни один из кандидатов не был признан победителем конкурса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минюсте призвали СМИ и представителей общественных организаций принять участие в работе комиссии в качестве наблюдателей.

В свою очередь, конкурс пройдет с 1 по 3 марта. Также для участия в конкурсе кандидаты должны подать ряд документов, в частности копию паспорта гражданина Украины, заявление об участии в конкурсе, резюме, заявление о том, что к кандидату не применялся запрет на занятие должности согласно Закону "Об очистке власти", копии документов об образовании, заполненную личную карточку, а также декларацию за 2016 год.

Добавим, документы конкурсная комиссия будет принимать до 18:00 23 февраля 2017 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Министерство юстиции Украины в третий раз отказало Национальному агентству по предотвращению коррупции в регистрации порядков проверки электронных деклараций и мониторинга образа жизни чиновников.