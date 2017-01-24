14:38 24.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Минюст повторно объявил конкурс на должность директора люстрационного департамента

Министерство юстиции Украины объявило повторный конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации.

Минюст повторно объявил конкурс на должность директора люстрационного департамента

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Соответствующее решение было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни один из кандидатов не был признан победителем конкурса", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Минюсте призвали СМИ и представителей общественных организаций принять участие в работе комиссии в качестве наблюдателей.

В свою очередь, конкурс пройдет с 1 по 3 марта. Также для участия в конкурсе кандидаты должны подать ряд документов, в частности копию паспорта гражданина Украины, заявление об участии в конкурсе, резюме, заявление о том, что к кандидату не применялся запрет на занятие должности согласно Закону "Об очистке власти", копии документов об образовании, заполненную личную карточку, а также декларацию за 2016 год.

Добавим, документы конкурсная комиссия будет принимать до 18:00 23 февраля 2017 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Министерство юстиции Украины в третий раз отказало Национальному агентству по предотвращению коррупции в регистрации порядков проверки электронных деклараций и мониторинга образа жизни чиновников.


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