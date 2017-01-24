14:52 24.01.2017 | Политика | Новости
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Меркель дала ответ президенту США

Ангела Меркель дала свою оценку политике новоиспеченного президента Америки Дональда Трампа.

Меркель дала ответ президенту США

В частности, лидер ФРГ заявила, что не популизм и изоляция, а открытость должны стать ответом на вызовы глобализации и дигитализации в мире. Об этом информирует Reuters.

"Я думаю, что через четверть века после объединения Германии, после окончания "холодной войны", новая историческая эпоха должна прийти на смену старой", – заметила канцлер ФРГ.

Меркель также добавила, что некто собирается вернуться к «маленькому миру», при этом ответом в данном случае должна стать полная открытость, а не поляризация.

Агентство замечает, что немецкий канцлер не озвучила имя Трампа, но ее высказывания абсолютно антонимичны обещаниям эксцентричного миллиардера в стиле "Америка прежде всего", выхода из многосторонних торговых соглашений, пресечения нелегальной иммиграции, а также воздвижения стены на границе с Мексикой.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Меркель заявила о тесном сотрудничестве с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. 


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