Финляндия готова помочь с реализацией Минских соглашений, - Ниинистё

Они необходимы и должны быть удовлетворены так скоро, как только можно будет для того, чтоб могла нормализоваться жизнь в Украине и в принципе, всей Европы. Об этом во вторник, 24 января, во время совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, заявил президент страны, Саули Ниинистё.

Он подчеркнул, что Финляндия поддерживает украинскую интеграцию и суверенитет и осуждает нелегальную аннексию Крыма.

Финляндия очень хочет помочь, если мы можем как-то помочь в Минских договоренностях, мы сделаем все, что сможем, - сказал Ниинистё.

Напомним, сегодня Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндию, в рамках которого главы стран уже подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере энергоэффективности.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко во время встречи с Ниинистё заявил, что объектами кибератак со стороны России на сегодняшний день являются не только Украина, но и европейские страны, и Соединенные Штаты Америки.