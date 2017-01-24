12:17 24.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Арьева переизбрали главой комитета ПАСЕ по вопросам культуры

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины Владимир Арьев переизбран главой комитета по вопросам культуры, науки, образования и средств массовой информации.

Арьева переизбрали главой комитета ПАСЕ по вопросам культуры

Как написал на своей страничке в Facebook сам политик, во вторник,24 января, он вновь переизбран главой комитета. На эту должность он был избран в январе 2015 года, - напомнил Арьев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

По словам самого народного депутата для него это огромная честь, гордость и ответственность, добавив, что это самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины.


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