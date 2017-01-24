Арьева переизбрали главой комитета ПАСЕ по вопросам культуры

Как написал на своей страничке в Facebook сам политик, во вторник,24 января, он вновь переизбран главой комитета. На эту должность он был избран в январе 2015 года, - напомнил Арьев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

По словам самого народного депутата для него это огромная честь, гордость и ответственность, добавив, что это самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины.