В сети появились фото Обамы в первый день его отпуска

На снимках видно, что экс-чиновник играет в гольф. Такие сведения передает Daily Mail.

Известно, что Обама утром прибыл в спортклуб, расположенный в Калифорнии. Эта зона находится недалеко от того места, где снимают апартаменты Барак и Мишель Обама.

Для игры бывший глава американского государства выбрал выбрал 18-луночное поле мирового класса Porcupine Creek Golf Club. Именно оно считается одним из самых престижных в штате. Пока Обама играл в гольф, за его безопасностью наблюдали несколько бодигардов.

Отмечается, что это не первый подобный визит в этот клуб лидера США.

Как сообщал "УРА-Информ", между тем в сети появились новости о якобы ранении нового президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Однако спустя некоторое время стало понятно, что такая информация является фейковой.