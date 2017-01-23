В понедельник Порошенко отправится в Эстонскую Республику

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, глава государства во время визита запланированы встречи со своим коллегой президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Порошенко также встретится сегодня с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас, а также спикером Рийгикога Республики Эйки Нестором.

Также состоится встреча с представителями украинской общины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, визит в США президента Украины Петра Порошенко планируют уже в конце февраля. На данный момент прорабатывается вероятность проведения встречи на высшем уровне президента Украины с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.