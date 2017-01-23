05:00 23.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100158447:Polishuk

В понедельник Порошенко отправится в Эстонскую Республику

В понедельник, 23 января, президент Украины Петр Порошенко намерен посетить с официальным визитом Эстонскую Республику.

В понедельник Порошенко отправится в Эстонскую Республику

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, глава государства во время визита запланированы встречи со своим коллегой президентом Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Порошенко также встретится сегодня с премьер-министром Эстонской Республики Юри Ратас, а также спикером Рийгикога Республики Эйки Нестором.

Также состоится встреча с представителями украинской общины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, визит в США президента Украины Петра Порошенко планируют уже в конце февраля. На данный момент прорабатывается вероятность проведения встречи на высшем уровне президента Украины с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказал посол Украины в США Валерий Чалый.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив