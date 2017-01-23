00:30 23.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100158427:Rakova

Президент Украины объяснил, как стабилизирует страну

Президент Украины Петр Порошенко пообещал всеми законными методами противостоять попыткам дестабилизации в стране.

Президент Украины объяснил, как стабилизирует страну

С такой речью украинский лидер выступил во время торжественных мероприятий по случаю Дня Соборности Украины в Национальном музее Тараса Шевченко.

"Должен разочаровать некоторых в Киеве, а также в Москве, где особенно слабые на язык политики не скрывают ставки на организацию в Украине искусственных протестов и досрочных парламентских выборов. Как Президент всеми законными способами буду противодействовать попыткам дестабилизировать нашу страну и свести на нет все те тяжелые шаги и первые результаты, которые обеспечила власть, которые выстрадал украинский народ", – подчеркнул президент.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее глава украинского Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что России Донбасс не нужен. Таким образом, соседняя страна-агрессор попытается дестабилизировать ситуацию в Украине, внести непокой в общество.


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