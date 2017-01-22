22:28 22.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100158448:Polishuk

Вносить изменения в Конституции можно только после прогресса в вопросах безопасности, - Порошенко

Любым шагам по политическому урегулированию должен предшествовать очевидный и несомненный прогресс в вопросах безопасности.

Вносить изменения в Конституции можно только после прогресса в вопросах безопасности, - Порошенко

Необходимо устойчивое прекращение огня, вывод российских войск и техники, разоружение боевиков и контроль за нашей границей. Только после этого можно говорить о внесении изменений в Конституции об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Об этом в воскресенье, 22 января, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что до решения этих проблем на повестке дня не стоят и не будут стоять политические вопросы, в том числе это касается и изменений в Конституцию.

Восстановление территориальной целостности Украины является главным приоритетом власти, - подчеркнул глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков, которые предлагают отказаться от Донбасса.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив