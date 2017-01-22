В Украине есть силы, которые работают над досрочными выборами, - Порошенко

Однако президент должен сделать все, что бы не допустить дестабилизацию ситуации в стране. Об этом заявил в воскресенье, 22 января, во время торжеств по случаю Дня соборности Украины заявил президент Украины Петр Порошенко.

При этом глава государства заверил, что как президент всеми доступными и законными способами буду противодействовать попыткам уничтожить все те первые результаты, которые обеспечила украинская власть и выстрадал украинский народ.

2017 год должен стать годом, когда изменения почувствуют все граждане Украины, - пообещал Порошенко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко заявил, военные на Востоке Украины отстаивают не целостность какой-то отдельной части Украины, они борются за нерушимость всего государства.