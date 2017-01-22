В МИДе Германии сказали, к чему приведет президентство Трампа

Об этом Штайнмайер написал в авторской статье для Bild am Sonntag.

По его словам, одновременно с приходом к президентскому креслу Дональда Трампа произойдет прощание с миропорядком 20 века.

"С избранием Дональда Трампа старый мир 20 века, наконец, остался в прошлом", - подчеркнул политик.

"Какие представления о миропорядке утвердятся в 21 веке, как мир будет выглядеть завтра - не определено. Этот вопрос остается открытым ", – отметил немецкий дипломат.

При этом Штайнмайер заявил, что в мировом сообществе, вероятно, начнется некая турбулентность, как следствие смены правящих режимов.

"Сегодня много стоит на кону", – напомнил министр иностранных дел ФРГ.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила о готовности сотрудничества с Дональдом Трампом. Хотя ранее эксцентричный миллиардер нещадно критиковал ее.