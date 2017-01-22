19:35 22.01.2017 | Политика | Новости
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В Болгарии состоялась инаугурация Радева

В Софии в воскресенье, 22 января, прошла инаугурация новоизбранного президента Болгарии Румена Радева.

В Болгарии состоялась инаугурация Радева

Таким образом, пятый президент страны, который известен своей пророссийской позицией, с сегодняшнего дня вступил в свои права. Как сообщает Bulgarian News Agency, церемония инаугурации состоялась в Софии на площади Святого Александра Невского.

Выступая во время церемонию Радев, в частности, сказал, что сегодняшняя церемония имеет глубокий смысл, поскольку теперь появилась надежда на изменение, которое ждет всех в стране.

Я хочу поблагодарить президента Плевнелиева и всех президентов до него, за их усилия по построению демократической Болгарии, - отметил новый президент, пообещав работать с партнерами Болгарии для активизации европейской интеграции, однако одновременно будет "отстаивать права и достоинство своего народа".

Напомним, кандидат от Социалистической партии генерал Радев победил на выборах президента Болгарии в ноябре 2016.

Как сообщал УРА-Информ, накануне президент Болгарии Росен Плевнелиев заявил, что Россия предпринимает попытки расколоть и дестабилизировать Европу с помощью кибератак.


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