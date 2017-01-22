С оккупированных территорий удалось освободить 20 заложников, - Геращенко

Кроме того – удалось освободить также трех "пленников Кремля". Об этом рассказала первый вице-спикер Рады, а также участница минских переговоров по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в соцсети Facebook.

По ее словам – в 2016 г. благодаря усилиям Петра Порошенко, а также дипломатов, минской группы удалось освободить трех пленников Кремля и примерно 20 заложников с оккупированных территорий. По словам Геращенко, Украина борется за освобождение заложников на международных площадках.

Как сообщал УРА-Информ, в скором времени 58 заложников вернутся домой – сообщала Геращенко.