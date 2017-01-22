03:27 22.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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С оккупированных территорий удалось освободить 20 заложников, - Геращенко

В 2016 г. удалось освободить около 20 заложников с оккупированных территорий.

С оккупированных территорий удалось освободить 20 заложников, - Геращенко

Кроме того – удалось освободить также трех "пленников Кремля". Об этом рассказала первый вице-спикер Рады, а также участница минских переговоров по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе Ирина Геращенко в соцсети Facebook.

По ее словам – в 2016 г. благодаря усилиям Петра Порошенко, а также дипломатов, минской группы удалось освободить трех пленников Кремля и примерно 20 заложников с оккупированных территорий. По словам Геращенко, Украина борется за освобождение заложников на международных площадках.

Как сообщал УРА-Информ, в скором времени 58 заложников вернутся домой – сообщала Геращенко.


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