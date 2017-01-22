Порошенко в ближайшие дни соберет заседание СНБО

Члены СНБО будут обсуждать вопрос оборонного заказа на 2017 год. Об этом в воскресенье, 22 января, во время торжеств по случаю Дня соборности Украины, сообщил президент Украины Петр Порршенко.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против Российской Федерации и принял программу развития Вооруженных сил до 2020 года.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко уверен, что на сегодняшний день есть все основания для того, что бы санкции против России были продлены. Российская Федерация не выполняет свои обязательства по минским соглашения, а Украина ответственно относится к вопросам безопасности и демонстрирует выполнение своих обязательств, в отличие от России.