19:58 22.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко в ближайшие дни соберет заседание СНБО

В ближайшие дни состоится заседание Совета национальной обороны и безопасности.

Порошенко в ближайшие дни соберет заседание СНБО

Члены СНБО будут обсуждать вопрос оборонного заказа на 2017 год. Об этом в воскресенье, 22 января, во время торжеств по случаю Дня соборности Украины, сообщил президент Украины Петр Порршенко.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел дополнительные санкции против Российской Федерации и принял программу развития Вооруженных сил до 2020 года.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко уверен, что на сегодняшний день есть все основания для того, что бы санкции против России были продлены. Российская Федерация не выполняет свои обязательства по минским соглашения, а Украина ответственно относится к вопросам безопасности и демонстрирует выполнение своих обязательств, в отличие от России.


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