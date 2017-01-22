19:14 22.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100158439:Polishuk

Порошенко категорически против идеи отказа от Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко жестко раскритиковал идею некоторых политиков, которые предлагают отказаться от Донбасса.

Порошенко категорически против идеи отказа от Донбасса

Как пояснил в воскресенье, 22 января, во время торжеств по случаю Дня соборности Украины глава государства, в Украине есть такие политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса.

Хочу спросить у них - господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?, - подчеркнул Порошенко, добавив, что эти политические силы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане". Это на 100% не приведет к миру, поскольку цель России - не Донецк или Луганск, а вся Украина, а не только Крым или Севастополь, - пояснил президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко пояснил, что некоторые политики, как в Киеве, так и Москве работают над организацией в Украине "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов". Однако президент должен сделать все, что бы не допустить дестабилизацию ситуации в стране, - заверил он.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив