Порошенко категорически против идеи отказа от Донбасса

Как пояснил в воскресенье, 22 января, во время торжеств по случаю Дня соборности Украины глава государства, в Украине есть такие политические силы, которые в тщательно завуалированной форме предлагают нам отказаться от Донбасса.

Хочу спросить у них - господа, а вы собирали эти территории, чтобы ими разбрасываться?, - подчеркнул Порошенко, добавив, что эти политические силы призывают "вести себя с жителями оккупированных районов, как будто они уже не наши украинские граждане". Это на 100% не приведет к миру, поскольку цель России - не Донецк или Луганск, а вся Украина, а не только Крым или Севастополь, - пояснил президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко пояснил, что некоторые политики, как в Киеве, так и Москве работают над организацией в Украине "искусственных протестов и досрочных парламентских выборов". Однако президент должен сделать все, что бы не допустить дестабилизацию ситуации в стране, - заверил он.