Геращенко признался, что его хотели убить

По словам политика, на него действительно готовили покушение.

Напомним, что вчера руководитель ведомства Василий Грицак рассказал о преступлении, которое должно было совершиться в отношении Геращенко. При этом "корни зла" происходили из России.

"Вчера сотрудниками Службы безопасности Украины было разоблачено, задокументировано и на этапе выполнения, прекращено покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата Украины. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации", – заметил Грицак.

Отвечая на вопрос корреспондента, так ли это было на самом деле, Геращенко сказал: "да".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Геращенко утверждал, что Украина оказалась на грани пропасти. Виной тому, по его словам, – война затеянная соседним государством-агрессором Россией.