14:30 22.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Геращенко признался, что его хотели убить

Народный депутат Антон Геращенко подтвердил, что его хотели лишить жизни. Об этом информирует УНН.

Геращенко признался, что его хотели убить

По словам политика, на него действительно готовили покушение.

Напомним, что вчера руководитель ведомства Василий Грицак рассказал о преступлении, которое должно было совершиться в отношении Геращенко. При этом "корни зла" происходили из России.

"Вчера сотрудниками Службы безопасности Украины было разоблачено, задокументировано и на этапе выполнения, прекращено покушение на жизнь государственного деятеля Украины, народного депутата Украины. По нашим данным, операция по физической ликвидации народного депутата планировалась, готовилась и контролировалась с территории Российской Федерации", – заметил Грицак.

Отвечая на вопрос корреспондента, так ли это было на самом деле, Геращенко сказал: "да".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Геращенко утверждал, что Украина оказалась на грани пропасти. Виной тому, по его словам, – война затеянная соседним государством-агрессором Россией.


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