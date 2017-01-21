Украина приветствует намерение ОБСЕ усилить технический потенциал миссии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - отметил начальник Генерального штаба - заявил главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на встрече с главой специальной миссии ОБСЕ в Украине Ертурулем Апаканом.

Также отметим, что в ходе встречи стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в районе проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский депутат Надежда Савченко заявила, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован в течение двух месяцев.