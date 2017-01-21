17:14 21.01.2017 | Политика | Новости
100158391:labazovych

Украина приветствует намерение ОБСЕ усилить технический потенциал миссии на Донбассе

Украинская сторона приветствует и поддерживает намерение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительные технические способности, которые позволят им организовать круглосуточное наблюдение с начала 2017 года. 
 

Украина приветствует намерение ОБСЕ усилить технический потенциал миссии на Донбассе

Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.

"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - отметил начальник Генерального штаба - заявил главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на встрече с главой специальной миссии ОБСЕ в Украине Ертурулем Апаканом.

Также отметим, что в ходе встречи стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в районе проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский депутат Надежда Савченко заявила, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован в течение двух месяцев. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив