Украина приветствует намерение ОБСЕ усилить технический потенциал миссии на Донбассе

Украинская сторона приветствует и поддерживает намерение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительные технические способности, которые позволят им организовать круглосуточное наблюдение с начала 2017 года.
Об этом сообщает пресс-служба Вооруженных сил Украины.
"Мы поддерживаем намерения СММ ОБСЕ о предоставлении наблюдателям дополнительного оборудования и развертывания передовых наблюдательных постов на оккупированных территориях Донбасса", - отметил начальник Генерального штаба - заявил главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на встрече с главой специальной миссии ОБСЕ в Украине Ертурулем Апаканом.
Также отметим, что в ходе встречи стороны обсудили проблемные вопросы оптимизации и повышения эффективности работы миссии ОБСЕ в наблюдении за ситуацией в районе проведения АТО и соблюдением режима прекращения огня.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский депутат Надежда Савченко заявила, что конфликт на Донбассе может быть урегулирован в течение двух месяцев.