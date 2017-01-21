Трамп установил в овальном кабинете бюст Черчилля вместо Мартина Лютера Кинга

Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, что бывший президент Барак Обама убрал с этого места Черчилля и поставил вместо него бюст Мартина Лютера Кинга. Сейчас Статуя Кинга вернулась на прежнее место на каминной полке, где она находилась до прихода к власти Обамы.

Кроме того, Дональд Трамп изменил оформление кабинета.

"При новом президенте в кабинете появились золотистые занавески с голубой отделкой, новый ковер и диваны", - говорится в сообщении.

Отметим, что решение Обамы убрать из кабинета бюст Черчилля, который возглавлял правительство Великобритании во время Второй мировой войны, вызвало беспокойство в Лондоне.

В свою очередь, Обама заявлял, что как первый президент-афроамериканец он считал себя обязанным держать бюст Мартина Лютера Кинга в своем кабинете в качестве напоминания "о той тяжелой работе, которую проделало множество людей", позволившей ему занять президентское кресло, сообщает издание.

Добавим, что бюст Черчилля был передан бывшим премьером Великобритании Тони Блэром президенту США Джорджу Бушу-младшему и находился в президентском кабинете с 2001 по 2009 год.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Папа Римский Франциск в письме поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и пожелал ему руководствоваться духовными и нравственными ценностями.