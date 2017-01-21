18:39 21.01.2017 | Политика | Новости
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Меркель напомнила Трампу об общих договоренностях

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала инаугурационную речь нового президента США Дональда Трампа, призвав его к совместным действиям на основе ранее принятых правил.

Меркель напомнила Трампу об общих договоренностях

Об этом передает Deutsche Welle.

"Я твердо убеждена в том, что у нас все сложится лучше, если мы будем действовать сообща, основываясь на общих ценностях и правилах", - заявила Меркель.

Отметим, чот призыв Ангела Меркель касался как сферы международной экономики, так и соглашений в рамках НАТО. В свою очередь, Трамп не признает международные договоры о свободной торговле и критически отзывается о сотрудничестве под эгидой Североатлантического альянса, пишет издание.

"В ближайшие годы отношения в рамках трансатлантического партнерства будут не менее важны, чем раньше. Я буду над этим работать", - добавила канцлер ФРГ.

Меркель также подчеркнула, что даже при наличии разных мнений можно всегда найти компромиссы, если относиться друг к другу с должным уважением.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп отметил, что политика США с 20 января будет руководствоваться именно принципом "Америка превыше всего". 


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