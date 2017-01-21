Более 130 тыс. американцев поддержали петицию за обнародование декларации Дональда Трампа

Соответствующий призыв появился на официальном сайте петиций Белому дому.

"Беспрецедентные экономические конфликты этой администрации должны быть открыты для американского народа, включая любую соответствующую документацию, которая может разоблачить внешние воздействия и финансовые интересы, которые могут поставить Дональда Трампа в конфликт с Конституцией", - говорится в петиции.

Отметим, что на данный момент обращение собрало 134 тыс. 288 подписей при необходимом количестве в 100 тыс. для того, чтобы его рассмотрели.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала инаугурационную речь нового президента США Дональда Трампа, призвав его к совместным действиям на основе ранее принятых правил.