Гройсман планирует небольшой отпуск

Гройсману нужен отпуск в связи с его днем рождения. Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь премьера – Дмитрий Столярчук. По его словам - у нас сложилась нехорошая традиция, когда в День рождения чиновника все идут поздравлять его, чтобы отметиться - "засвидетельствовать уважение".

И чем выше пост, тем длиннее очередь. Гройсман же для себя давно решил, что эту традицию необходимо сломать. И уже очень давно он начал свою традицию - брать отпуск в день рожденья и проводить его в семейном кругу. Исключением не был и прошлый год, когда Гройсман работал в парламенте, и не станет исключением этот год.

Как сообщал УРА-Информ, ранее были обнародованы данные о зарплате и об отпуске Гройсмана.