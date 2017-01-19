02:00 19.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман планирует небольшой отпуск

Премьер Украины Владимир Гройсман хочет взять отпуск на несколько дней в конце этой недели.

Гройсман планирует небольшой отпуск

Гройсману нужен отпуск в связи с его днем рождения. Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь премьера – Дмитрий Столярчук. По его словам - у нас сложилась нехорошая традиция, когда в День рождения чиновника все идут поздравлять его, чтобы отметиться - "засвидетельствовать уважение".

И чем выше пост, тем длиннее очередь. Гройсман же для себя давно решил, что эту традицию необходимо сломать. И уже очень давно он начал свою традицию - брать отпуск в день рожденья и проводить его в семейном кругу. Исключением не был и прошлый год, когда Гройсман работал в парламенте, и не станет исключением этот год.

Как сообщал УРА-Информ, ранее были обнародованы данные о зарплате и об отпуске Гройсмана.


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