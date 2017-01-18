В Украине отсутствует качественная профилактика заболеваний, - Гройсман

Так, премьер Украины Владимир Гройсман отметил, что в Украине сейчас нет качественной профилактики заболеваний. Об этом передает правительственный портал.

По словам Гройсмана - в Минздраве сейчас чиновники боролись не за реформирование, а за "потоки". По итогам сегодня нет качественной профилактики заболеваний. Правильная же политика в области здравоохранения, некоррумпированная, даст возможность вывести систему здравоохранения из комы, в которой она пребывает уже не один год. Поэтому главная задача – это преодолеть коррупционные схемы - отметил Гройсман.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2016 г. депутаты рассматривали законопроекты о сфере здравоохранения.