14:37 18.01.2017 | Политика | Новости
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Стало известно, куда Обама потратил полмиллиарда во время своего президентства

Администрация действующего президента США Барака Обамы потратила 500 миллионов долларов на борьбу с глобальным потеплением.

Стало известно, куда Обама потратил полмиллиарда во время своего президентства

Эти деньги были переведены из Госдепартамента в пользу Фонда зеленого климата. Об этом информирует FoxNews.

"Эта администрация взяла на себя обязательства за этот фонд, и на самом деле помогла его становлению. И это соответствует работе, которую мы делаем, чтобы найти способы для остановки последствий изменения климата. Этот фонд также помогает другим странам, чтобы те разрабатывали собственные инициативы и помогли справиться с этим", – рассказал официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Барак Обама поделился своими планами относительно будущего. Американский лидер поведал, что намерен хорошенько отоспаться после финиша своей деятельности на посту президента США.


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