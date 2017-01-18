Савченко придумала как вернуть Донбасс

Об этом она рассказала в эфире "112 Украина".

"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", – подчеркнула Савченко.

Напомним, что недавно летчицу исключили из фракции "Батькищина".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее глава украинского МИДа Павел Климкин заявил, что России Донбасс и вовсе не нужен. Просто его оккупацией страна-агрессор намерена дестабилизировать ситуацию в соседнем государстве.