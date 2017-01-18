Раде предлагают исключить Савченко из Комитет по нацбезопасности

Соответствующее решение было принято в среду, 19 января, на заседании комитета. При этом глава комитета Сергей Пашинский призвал Генеральную прокуратуру дать правовую оценку высказываниям Савченко на комитете.

Вместе с тем сама Савченко назвала такое решение незаконным. После окончания заседания она заявила журналистам, что соответствующим постановлением можно рекомендовать исключить членов комитета, которые занимают в нем должности, рядовых же депутатов нельзя отстранить от работы в комитете.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Савченко заявила, что для освобождения Донбасса мирным путем нужно отдать России Крым.

Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. Другого мирного пути я пока не вижу, – подчеркнула Савченко.