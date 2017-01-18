22:13 18.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Прокуратура вызвала Парубия на допрос

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прибыл на допрос в прокуратуру.

Прокуратура вызвала Парубия на допрос

Главная военная прокуратура вызвала его в качестве свидетеля в уголовном деле по обстоятельствам подписания "харьковских соглашениях" в 2010 году. Об написала в социальной сети пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Вместе с тем перед началам допроса, который состоялся в среду, 18 января, Парубий сказал журналистам, что ему не жалко времени, он отложил все свои дела и идет давать показания. Сейчас прокуратура определяет все этапы и периоды, которые были, по моему убеждению, преступлениями и которые в конце концов привели к российской агрессии в Украине. Тут были конкретные виновные, - пояснил Парубий.

Напомним, 21 апреля 2010 года в Харькове бывшие на то время президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев договорились о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Крыму на 25 лет.

Как сообщал УРА-Информ, так называемые "харьковские соглашения" были ратифицированы парламентов Украины 27 апреля.


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