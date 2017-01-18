18:48 18.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко прокомментировал кибератаки РФ

Петр Порошенко в рамках интервью Reuters заявил, что кибератаки РФ являются частью ее гибридной войны. 

Порошенко прокомментировал кибератаки РФ

Слова главы украинского государства в микроблоге Twitter процитировал его пресс-секретарь - Святослав Цеголко. По словам Порошенко – сейчас Россия устраивает кибератаки не только касательно Украины, но и в отношении других стран. Это - часть глобальной гибридной войны России.

Как известно, ранее разведка США отметила, что Владимир путин в 2016 г. создал спецпрограмму – по оказанию воздействия на избрание президента США – чтобы помешать Хиллари Клинтон одержать победу на выборах.

Как сообщал УРА-Информ, Сенат США ведет расследование предвыборных кибератак.


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