21:58 18.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко призвал Россию вывести войска с украинской территории

Президент Украины Петр Порошенко призвал власти России вывести свои войска с территории Украины.

Порошенко призвал Россию вывести войска с украинской территории

Во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума глава государства заявил, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге для того, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.

Как написал на своей страничке в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, в среду, 18 января, Порошенко сказал в интервью изданию Reuters, что Украина, борясь за свою независимость и ценности всего демократического мира.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Давосе Порошенко провел встречу с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.


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