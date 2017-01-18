Порошенко призвал Россию вывести войска с украинской территории

Во время пребывания в Давосе на мероприятиях Всемирного экономического форума глава государства заявил, что Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге для того, чтобы доказать, что Россия финансирует терроризм.

Как написал на своей страничке в Twitter пресс-секретарь президента Святослав Цеголко, в среду, 18 января, Порошенко сказал в интервью изданию Reuters, что Украина, борясь за свою независимость и ценности всего демократического мира.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Давосе Порошенко провел встречу с верховным представителем Европейского союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерикой Могерини и вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.