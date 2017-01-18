Пока не прекратится вторжение в Украину санкции против России должны сохраняться, - Обама

Россия продолжает вторжение в страну, поэтому и санкции против нее должны быть продлены. Как только Россия прекратит это делать и нарушать все нормы международного права - санкции будут сняты.

Об этом в среду 18 января, во время своей последней пресс-конференции на посту президента США заявил Барак Обама. Он подчеркнул, что в интересах США и всего мира, чтобы с Россией были конструктивные отношения.

Это была моя позиция в течение всего моего президентского срока. И все время мы старались помочь России в этом. Однако, Путин, как только вновь стал президентом, начал риторику, что Америка якобы пытается ослабить Россию.

Это сильно усложнило наши отношения. А также аннексия Крыма и вторжение в Украину, - пояснил Обама, отметив, что позиция США должна оставаться прежней - большие страны не могут захватывать когда им хочется страны поменьше. Мы - самая большая и сильная демократия в мире, поэтому мы должны задавать тон, - подытожил Обама. Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня кандидат на должность постоянного представителя США в ООН Никки Хейли заявила о недоверии к России.