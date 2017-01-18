Курц объяснил, кто сделает вклад в решение ситуации на Донбассе

Это произойдет в том случае, если Москва сделает свой вклад в урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Об этом информирует РИА Новости.

"С моей точки зрения, Москва здесь несет очень большую ответственность и у нее есть возможность сделать большой вклад в решение этой задачи", – заявил Курц.

Как сообщал "УРА-Информ", своим мнением относительно решения конфликта на востоке государства поделилась и Надежда Савченко. Она отметила, что Украине стоит попрощаться с Крымом, дабы вернуть Донбасс.