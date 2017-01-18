16:13 18.01.2017 | Политика | Новости
100158179:Rakova

Кремль резко ответил Савченко по поводу возврата Донбасса

В Кремле ответили украинскому нардепу Надежде Савченко относительно обмена Крыма на Донбасс.

Кремль резко ответил Савченко по поводу возврата Донбасса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался касательно такого предложения от летчицы.

"Этот вопрос является недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", – заметил Песков.

"Что касается влияния российской стороны на республики Донбасса: вы знаете, что Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутри украинскому урегулированию. Здесь, конечно, нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик", – считает спикер Кремля.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Надежда Савченко предложила обменять Крым на Донбасс. По ее мнению, полуостров настигнет такая же участь как и Приднестровье. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив