Кремль резко ответил Савченко по поводу возврата Донбасса

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался касательно такого предложения от летчицы.

"Этот вопрос является недискуссионным и неоспоримым для Российской Федерации. Мы не обсуждаем статус, положение и будущее российских регионов. Это не вопрос для обсуждения с кем бы то ни было", – заметил Песков.

"Что касается влияния российской стороны на республики Донбасса: вы знаете, что Россия делает все возможное, чтобы способствовать внутри украинскому урегулированию. Здесь, конечно, нужно, чтобы сама Украина не отказывалась от этих республик", – считает спикер Кремля.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Надежда Савченко предложила обменять Крым на Донбасс. По ее мнению, полуостров настигнет такая же участь как и Приднестровье.