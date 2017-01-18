Главари "ЛНР" и "ДНР" настроены на интеграцию с Россией

По словам главарей республик – есть люди, желающие вернуться к себе домой, в Россию, быть вместе с Россией. И ничего нет нового, уже сделан выбор - более 360 лет назад, и теперь, с учетом политических событий, нам не позволяют вернуться домой – также добавил Плотницкий журналистам.

Он уточнил, что "народные республики" намерены стремиться к повторению Переяславской рады. Плотницкий же выразил уверенность, что идею воссоединения с Россией Донбасса в Украине поддержат " больше 50%, и нельзя за два-три года убить историю, убить дух".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Захарченко также сообщал о том, что по результатам выполнения минских договоренностей поднимет вопрос перехода под контроль " ДНР" всей Донетчины.