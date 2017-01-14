Захарченко исключает возможность встречи в Киеве с Савченко

Так, главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" - Александр Захарченко -исключает встречу с Надеждой Савченко в Киеве по вопросу обмена пленными. Об этом передает сайт "Донецкое агентство новостей".

По словам Захарченко, они могут гарантировано обеспечить безопасность людям, прибывающим с Украины. Однако он не считает, что Савченко также сможет гарантировать безопасность в Киеве. Нашу безопасность смогут в столице гарантировать только наши подразделения - отметил Захарченко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Савченко планировала встречу с Захарченко и Плотницким.