17:43 14.01.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Захарченко исключает возможность встречи в Киеве с Савченко

Александр Захарченко не уверен в гарантии безопасности на подконтрольных Украине территориях.

Захарченко исключает возможность встречи в Киеве с Савченко

Так, главарь самопровозглашенной "Донецкой народной республики" - Александр Захарченко -исключает встречу с Надеждой Савченко в Киеве по вопросу обмена пленными. Об этом передает сайт "Донецкое агентство новостей".

По словам Захарченко, они могут гарантировано обеспечить безопасность людям, прибывающим с Украины. Однако он не считает, что Савченко также сможет гарантировать безопасность в Киеве. Нашу безопасность смогут в столице гарантировать только наши подразделения - отметил Захарченко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Савченко планировала встречу с Захарченко и Плотницким.


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