В Германии усилят меры борьбы с ненавистью и фейком в соцсетях

Правящая коалиция Германии договорилась об ужесточении мер против публикации в социальных сетях комментариев, разжигающих ненависть, а также фейковых новостей.
Об этом передает DW.
Как отмечается, коалиция намерена добиться, чтобы в Facebook, Twitter и других подобных интернет-сервисах были легкодоступны отделы для жалоб и реагировали в течение 24 часов. Иначе им грозит внушительный штраф.
В свою очередь, интернет-платформы неудовлетворительно выполняют требования закона по удалению агрессивных комментариев и фейковых новостей оскорбительного и клеветнического характера, считают политики. Поэтому, следует требовать соблюдения четких сроков.
"Надеемся, что практика удаления в Facebook будет значительно улучшена", - заявил социал-демократ Гайко Маас.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее по интернету разнеслась неправдивая новость о разводе Клинтон.