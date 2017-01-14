10:06 14.01.2017 | Политика | Новости
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В Германии усилят меры борьбы с ненавистью и фейком в соцсетях

Правящая коалиция Германии договорилась об ужесточении мер против публикации в социальных сетях комментариев, разжигающих ненависть, а также фейковых новостей.
 

В Германии усилят меры борьбы с ненавистью и фейком в соцсетях

Об этом передает DW.

Как отмечается, коалиция намерена добиться, чтобы в Facebook, Twitter и других подобных интернет-сервисах были легкодоступны отделы для жалоб и реагировали в течение 24 часов. Иначе им грозит внушительный штраф.

В свою очередь, интернет-платформы неудовлетворительно выполняют требования закона по удалению агрессивных комментариев и фейковых новостей оскорбительного и клеветнического характера, считают политики. Поэтому, следует требовать соблюдения четких сроков.

"Надеемся, что практика удаления в Facebook будет значительно улучшена", - заявил социал-демократ Гайко Маас.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее по интернету разнеслась неправдивая новость о разводе Клинтон. 


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