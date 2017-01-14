09:14 14.01.2017 | Политика | Новости
100157845:labazovych

Трамп рассказал, в каком случае он отменит санкции против России

Избранный президент США Дональд Трамп намерен "по крайней мере в течение какого-то периода времени" сохранять санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы.
 

Трамп рассказал, в каком случае он отменит санкции против России

Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Как отмечается, Трамп может отменить санкции за российские кибератаки, если РФ окажется полезной в борьбе с терроризмом и достижении других важных для США целей.

"Если вы ладите, и Россия действительно помогает нам, зачем против кого-то санкции, если этот кто-то делает действительно хорошие вещи", - заявил Трамп.

Согласно словам Трампа, он готов встретиться с Владимиром Путиным спустя какое-то время после того, как вступит в должность президента.

"Я понимаю, что они хотели бы встретиться. И я совершенно не против", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Соединенных Штатах Америки активисты угрожают устроить масштабную акцию протеста и сорвать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив