Трамп рассказал, в каком случае он отменит санкции против России

Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

Как отмечается, Трамп может отменить санкции за российские кибератаки, если РФ окажется полезной в борьбе с терроризмом и достижении других важных для США целей.

"Если вы ладите, и Россия действительно помогает нам, зачем против кого-то санкции, если этот кто-то делает действительно хорошие вещи", - заявил Трамп.

Согласно словам Трампа, он готов встретиться с Владимиром Путиным спустя какое-то время после того, как вступит в должность президента.

"Я понимаю, что они хотели бы встретиться. И я совершенно не против", - добавил он.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в Соединенных Штатах Америки активисты угрожают устроить масштабную акцию протеста и сорвать инаугурацию избранного президента Дональда Трампа.