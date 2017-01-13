Украина и Республика Союз Мьянма договорились о сотрудничестве

Об этом сообщает пресс-службе МИД Украины.

Как отмечается, состоялся первый в истории украинско-мьянманских отношений официальный визит в Республику Союз Мьянма Министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

"Во время встречи была достигнута договоренность о подписании в ближайшее время Меморандума о взаимопонимании относительно начала двусторонних консультаций между министерствами иностранных дел Украины и Республики Союз Мьянма, а также проведении первого раунда политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел", - говорится в сообщении.

В свою очередь, П.Климкин провел отдельные встречи с Президентом Мьянмы Хтином Чжо, Государственным советником и министром иностранных дел Мьянмы Аун Сан Су Чи, а также Главнокомандующим вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Лайном. Кроме того, во время встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность во всесторонней активизации двусторонних отношений, обсудили перспективы углубления взаимодействия в рамках международных организаций, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Также Климкин проинформировал собеседников о последствиях российской агрессии против Украины и развитии ситуации с безопасностью в Украине.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее украинская делегация отправилась с визитом в Республику Союз Мьянма.