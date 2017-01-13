В США пояснили зачем Байден едет в Украину

Он приедет, чтобы продемонстрировать поддержку Киева Вашингтоном. Об этом говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в пятницу утром, 13 января.

Согласно сообщению, этот визит подчеркнет поддержку США и сделает акцент на его личном привлечении к поддержке украинской независимости, развития демократии, благосостояния и безопасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вице-президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден 15 января приедет в Киеве с визитом. В этот же день президент Украины Петр Порошенко проведет с ним двустороннюю встречу.